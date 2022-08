Feita é considerada o maior evento voltado para projetos de pesquisa em ciência e tecnologia no estado - Divulgação

Publicado 08/08/2022 13:34 | Atualizado 08/08/2022 14:17

Rio - O Governo do Estado anunciou, nesta segunda-feira (8), a abertura das inscrições para a 16ª edição da Feira de Ciência Tecnologia e Inovação (FECTI). O evento, que é considerado a maior feira do ensino básico no Rio, é destinado à apresentação de projetos de pesquisa de estudantes do ensinos fundamental II, médio e técnico da rede pública e privada de educação.



Organizada pela Fundação Cecierj, órgão que é vinculado da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, a feira premia os alunos e professores responsáveis pelos melhores trabalhos com a Divulgação Científica. Há ainda o prêmio Meninas na Ciência, que é dedicado aos grupos composto apenas por integrantes do sexo feminino que se destacam.

Segundo a fundação, os projetos podem ser individuais ou em grupo de até três alunos. No caso dos professores, a limitação é de até quatro projetos. O mesmo vale para as escolas, que só poderão levar quatro projetos por instituição.

Inscrição

Para se inscrever, os alunos de 6º ao 9º ano devem cadastrar seus projetos nas categorias de Ciências no Ensino Fundamental II. Já os estudantes do Ensino Médio e Técnico, irão para as categorias Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Desenvolvimento de Tecnologia ou Interdisciplinar (projetos de Arte e Ciência, Ciência e Sociedade, Ciência e Esporte, Educação e Ensino de Ciências, História da Ciência).

Final

A Cecierj explica ainda que os projetos finalistas serão apresentados e avaliados por um comitê científico em evento marcado para dezembro no Rio. Toda a cerimônia será aberta ao público e terminará com uma exposição gratuita. A escola do projeto vencedor ganhará um troféu e medalhas para os estudantes dos três melhores trabalhos, além das indicações para participação em outras feiras de ciências fora do Rio.

De acordo com a Fundação Cecierj, poderão ser indicados para participar de feiras como FEBRACE (USP) e FenaDante, do Colégio Dante Alighieri, ambas em São Paulo, Ciência Jovem (Espaço da Ciência de Olinda), em Pernambuco, e MOSTRATEC (Fundação Liberato de Novo Hamburgo), no Rio Grande do Sul.