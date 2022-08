De acordo com a Polícia Civil, diligencias estão em andamento para apurar quem efetuou os disparos e a motivação do crime - Reprodução

Publicado 08/08/2022 16:02 | Atualizado 08/08/2022 16:23

Rio – Um homem foi morto na madrugada deste domingo (7) após separar uma briga durante uma festa em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo relatos, Edson Romário Figueiredo de Souza, de 29 anos, teria separado a briga de um amigo em uma festa e, ao sair do evento, foi perseguido e baleado perto de casa.

De acordo com relatos de testemunhas, após o incidente, Edson foi embora junto com o amigo de moto para casa. Entretanto, ao chegar perto da rua onde morava, um homem desceu de um carro branco e efetuou os disparos contra os dois. Edson morreu no local.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 39º BPM (Belford Roxo) foi acionada na madrugada de domingo para verificar uma ocorrência de homicídio na Rua Madalena, em Santo Antônio da Prata, em Belford Roxo. No local, os policiais encontraram o corpo de Edson e isolaram a área.

De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local e informou que diligências estão em andamento para apurar quem efetuou os disparos e a motivação do crime. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).