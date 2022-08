Cartaz busca informações sobre a morte do empresário Thiago Soares na Penha, Zona Norte do Rio - Divulgação

Publicado 08/08/2022 18:55

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta segunda-feira (8), um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que possam levar à identificação e localização dos envolvidos na morte do empresário Thiago Soares Duarte, de 34 anos.



Dono de uma pizzaria na Penha, na Zona Norte do Rio, a vítima morreu na tarde deste domingo (7), horas depois de ser baleado em uma tentativa de assalto na mesma região que tinha o empreendimento. Segundo informações, Thiago iria levar um amigo e o pai do amigo ao aeroporto do Galeão, quando saía de casa, na Rua Conde de Agrolongo, na Penha, por volta das 5h da madrugada.

No entanto, ele foi surpreendido por criminosos e acabou sendo baleado com três tiros. Os outros dois ocupantes do carro não foram feridos por disparos. O empresário foi levado ao Hospital Getúlio Vargas, também na Penha, chegou a ser operado, mas não resistiu e morreu.



O caso foi registrado inicialmente na 22ª DP (Penha) e depois transferido para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que assumiu a ocorrência do caso. Agentes da especializada buscam câmeras de segurança e informações que possam identificar a autoria do crime. Ele deixa mulher e dois filhos, um menino de quatro anos e uma menina que nasceu há 19 dias.





O Disque Denúncia pede que quem tiver informações sobre a identificação dos criminosos envolvidos na morte de Thiago Duarte, ligue nos seguintes canais de atendimento:



O corpo de Thiago será sepultado às 11h desta terça-feira (9), no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O velório terá início às 8h.O Disque Denúncia pede que quem tiver informações sobre a identificação dos criminosos envolvidos na morte de Thiago Duarte, ligue nos seguintes canais de atendimento:Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177APP "Disque Denúncia RJ"Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/ https://twitter.com/PProcurados (mensagens).Site Portal dos Procurados – em Denuncie – ( procurados.org.br/contato ).

Em todas as plataformas digitais, o anonimato é garantido.