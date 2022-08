Distintivo já vem sendo usado pela classe, mas Seap iniciou votação para oficializar brasão - Divulgação

Publicado 08/08/2022 18:15 | Atualizado 08/08/2022 19:09

Rio - A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) iniciou, nesta segunda-feira (8), pesquisa com servidores para oficializar novo brasão da Polícia Penal. De acordo com a pasta, desde a promulgação de lei complementar que instituiu o órgão, a definição do distintivo estava pendente.

O brasão deve ser utilizado pelos servidores da Polícia Penal em distintivos, uniformes e carteira funcional. O convite para votação feito aos inspetores da Polícia Penal ativos e aposentados irá validar a marca que já vem sendo usada pela categoria antes mesmo da promulgação da Lei Orgânica.