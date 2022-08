Celulares apreendidos na central de receptação onde o suspeito foi preso - Divulgação

Publicado 08/08/2022 18:41

Rio - Um homem de nacionalidade chinesa foi preso, nesta segunda-feira (8), durante uma ação da Operação Segurança Presente realizada em uma central de receptação de celulares furtados no Centro do município de Três Rios, no interior do Rio de Janeiro. Foram apreendidos 48 aparelhos.

O suspeito cobrava uma taxa dos criminosos para desbloquear e formatar os celulares para que fossem utilizados ou vendidos. Ele foi conduzido à 108ª DP (Três Rios), onde está preso à disposição da Justiça. Em fevereiro deste ano, o homem já havia sido notificado pela Polícia Federal que teria 60 dias para deixar o país por estar ilegalmente.