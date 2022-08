Borel atuava na milícia das comunidades Rio das Pedras e Muzema, na Zona Oeste do Rio - Divulgação

Borel atuava na milícia das comunidades Rio das Pedras e Muzema, na Zona Oeste do RioDivulgação

Publicado 08/08/2022 18:21

Rio - O miliciano Denis Monteiro Marques, conhecido como Borel, 40 anos, foi morto durante uma operação da Polícia Civil nesta segunda-feira (8). Ele é apontado como chefe da milícia nas comunidades de Rio das Pedras e Muzema, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a Civil, agentes da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) chegaram na residência de Borel, na comunidade Rio das Pedras, e foram atacados a tiros. Houve um tiroteio e o criminoso ficou ferido. Ele foi socorrido com vida em um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma pistola, munições, dinheiro em espécie e um caderno com anotações da contabilidade da milícia foram apreendido na ação. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital, que realizou uma perícia no local.

As investigações apontam que Borel atuava na Rocinha, Zona Sul do Rio, ao lado de Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, que foi preso há cerca de 11 anos. Em 2017, Borel migrou para a Muzema depois de discordâncias com outros traficantes da região. A ascensão do criminoso na hierarquia da milícia aconteceu após a prisão de outros integrantes identificados como Ricardo, Skank e Pezão.