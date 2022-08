Com os indivíduos foram apreendidos uma pistola, um revólver, drogas e rádios comunicadores. - Divulgação

Com os indivíduos foram apreendidos uma pistola, um revólver, drogas e rádios comunicadores.Divulgação

Publicado 08/08/2022 17:59 | Atualizado 08/08/2022 18:01

Rio- Dois homens morreram em confronto com policiais militares do 12º BPM (Niterói), na manhã desta segunda-feira (8), em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Os agentes receberam uma denúncia relatando a presença de indivíduos armados no bairro de Inoã. Na chegada, os agentes foram recebidos a tiros, resultando em confronto.



Após o confronto, os policiais encontraram dois indivíduos e, com eles, foram apreendidas uma pistola, um revólver, drogas e rádios comunicadores. Segundo a PM, os indivíduos estavam feridos e morreram ainda no local. A identidade dos mortos não foi divulgada.



O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).