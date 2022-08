Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) - Divulgação

Publicado 08/08/2022 16:22 | Atualizado 08/08/2022 16:36

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta segunda-feira (8), o "Dia D" da Operação Stalking, que combate o crime de perseguição e violência psicológica contra mulher. A ação, feita no mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher e dos 16 anos da criação da Lei Maria da Penha, começou no último dia 1º e já resultou na prisão de 37 pessoas.

De acordo com o Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), o objetivo do trabalho é dar visibilidade e alertar a sociedade sobre a nova lei que instituiu a prática desses crimes, onde mulheres são perseguidas. Ao todo, participam da ação 14 Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam) do Rio de Janeiro.

Somente nesta segunda-feira foram cumpridos 35 mandados de prisão contra suspeitos de crimes contra mulheres. A Operação Stalking marcou o início do mês de agosto, que é o mês da conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Chamado de Agosto Lilás, o mês também comemora os 16 anos da criação da Lei Maria da Penha.

O resultado positivo da ação se mostra ainda mais necessário num mês em que marcou um aumento nos registros de feminicídios no Estado do Rio. Dados do Instituto de Segurança Pública divulgados sobre o primeiro semestre de 2022 indicam um aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com um levantamento do Instituto de Segurança Pública (ISP), de janeiro a junho deste ano foram 57 mulheres mortas. Em 2021, no primeiro semestre, foram 48 casos.