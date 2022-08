O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho realiza cerca de 800 atendimentos ambulatoriais e, em média, 20 cirurgias por dia - Gilvan de Souza/Agência O Dia

O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho realiza cerca de 800 atendimentos ambulatoriais e, em média, 20 cirurgias por diaGilvan de Souza/Agência O Dia

Rio- O Hospital Clementino Fraga Filho, administrado pela UFRJ (HUCFF/UFRJ), na Ilha do Fundão, Zona Norte, fechará 84 leitos, passando de 270 para 186 até setembro deste ano. Os leitos são relativos a diversas especialidades clínicas e cirúrgicas. Além disso, cerca de 450 profissionais terão os contratos cancelados.



No caso dos leitos, no auge da pandemia do coronavírus, o hospital chegou a ter 310 leitos ativos graças à verba suplementar do Ministério da Saúde. Mas, com o fim desses recursos, a redução dos leitos vem acontecendo desde dezembro do ano passado. O HU informou que "tem se organizado para que o impacto da redução do número de leitos seja o menor possível".



Já no caso dos contratos, segundo o HU, a direção-geral conseguiu um aditivo para manter os contratos desses profissionais até o fim de agosto deste ano, devido a uma articulação entre as esferas federal, estadual e municipal. Com o fim da verba suplementar, todos os contratos serão cancelados.



Ainda segundo o hospital, a UFRJ arca com o pagamento de vigilância, limpeza e o orçamento participativo, verba destinada ao centro para ser aplicada em obras e melhorias. A maior fonte de financiamento vem do Sistema Único de Saúde (SUS), destinada ao custeio das atividades essenciais no HU.



O Hospital Universitário da UFRJ é o maior hospital do Rio de Janeiro em volume de consultas, principalmente de ambulatórios especializados em alta complexidade. Por dia são realizados no hospital cerca de 800 atendimentos ambulatoriais e, em média, 20 cirurgias. Além de mais de 300 pesquisas em andamento.