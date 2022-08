O lançamento da Ouvidoria da Mulher se dá no mês de agosto, em que se comemora o aniversário da Lei Maria da Penha - Agência Brasil

O lançamento da Ouvidoria da Mulher se dá no mês de agosto, em que se comemora o aniversário da Lei Maria da PenhaAgência Brasil

Publicado 09/08/2022 15:53 | Atualizado 09/08/2022 16:11

Rio- O Ministério Público (MPRJ) inaugura nesta quarta-feira (10) a Ouvidoria da Mulher, um canal voltado para o atendimento especial a mulheres vítimas de todas as formas de violência.



"O combate à violência doméstica e o apoio às mulheres vítimas são prioridades da minha gestão. Sabemos que ainda há muito a ser feito, mas temos atuado em diversas frentes e conseguido avanços significativos para que as mulheres recebam todo o suporte necessário para a sua proteção e acesso a seus direitos", afirmou o procurador-geral de Justiça Luciano Mattos.



O ouvidor do MPRJ, procurador de Justiça Augusto Vianna Lopes, explicou que a Ouvidoria da Mulher é um projeto que pretende ser piloto, do ponto de vista de oferecer um canal dedicado e específico dentro da Ouvidoria.

“A proposta é que a cidadã que busque esse serviço seja atendida de forma mais rápida. Composta por uma equipe basicamente de mulheres, essa Ouvidoria vai oferecer, inclusive, um atendimento presencial numa área reservada, para a mulher se sentir segura, abraçada e acolhida por profissionais treinados para isso", disse o ouvidor



A Ouvidoria da Mulher será coordenada pela promotora de Justiça Gabriela Tabet. “A criação de um canal de comunicação dedicado às vítimas mulheres, seja para o recebimento de denúncias contra violência doméstica seja para orientação quanto aos equipamentos públicos de acolhimento existentes próximos à vítima, demonstra a importância que a questão apresenta para o MPRJ”, observou a coordenadora.



O lançamento da projeto se dá no mês de agosto, em que se comemora o aniversário da Lei Maria da Penha e o MPRJ se ilumina de lilás para reforçar seu empenho contra a violência doméstica. No último dia 1 teve início a veiculação da campanha “MPRJ contra a Violência Doméstica”, que reúne postagens sobre o tema nas redes sociais da Instituição.



Nesta segunda-feira (8), foi inaugurada no corredor cultural da sede do MPRJ a exposição "A cada 5 minutos...", com dados sobre a violência contra a mulher, imagens, depoimentos de vítimas, divulgação de canais para denúncia e relatos de colaboradoras que atuam na rede de enfrentamento à violência doméstica do MPRJ. O nome da exposição é uma referência ao fato de que, a cada cinco minutos, uma mulher foi vítima de violência doméstica no Estado do Rio de Janeiro no ano de 2020, de acordo com o Dossiê Mulher 2021 do Instituto de Segurança Pública (ISP).



Exposição "A cada 5 minutos..."



Data: A partir de 08/08 à 02/09

Horário: de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h (é necessária a identificação na entrada do prédio)

Local: Corredor Cultural do MPRJ - Av. Marechal Câmara, 370, subsolo, Centro – RJ.



Ouvidoria do MPRJ



Telefone: 127 (capital) e (21) 2262-7015 (demais localidades).

De segunda a sexta-feira, nos dias úteis, das 8h às 20h

Atendimento presencial: de segunda a sexta-feira, nos dias úteis, das 9 às 17h.

Formulário eletrônico: 24hr (todos os dias da semana): https://www.mprj.mp.br/comunicacao/ouvidoria/formulario