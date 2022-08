Professor de matemática é demitido do Colégio Novo Horizonte, em Nova Iguaçu, após denúncia de assédio contra alunas - Reprodução/ Google Maps

Professor de matemática é demitido do Colégio Novo Horizonte, em Nova Iguaçu, após denúncia de assédio contra alunasReprodução/ Google Maps

Publicado 09/08/2022 14:37 | Atualizado 09/08/2022 14:41

Rio - A Polícia Civil investiga se um professor de matemática assediou alunas menores de idade em uma escola particular de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O homem foi demitido pela direção do Colégio Novo Horizonte por justa causa na segunda-feira (8), quando o pai de uma aluna viu as mensagens de cunho sexual enviadas por ele para o telefone da adolescente.

Nos prints das mensagens, divulgadas em um grupo do município, o professor teria escrito a uma das alunas: "Vamos ver isso aí. Arruma uma foto sua e dela de biquíni. Só postam de roupa. Quero ver a ... de vocês", escreveu se referindo às partes íntimas das adolescentes. Em uma outra conversa ele convidou a menor de idade para ir ao motel. "Meus programas são à tarde. Tipo saída da escola passando por um motel. Vamos?".

O responsável de uma das alunas assediadas compareceu no mesmo dia na unidade de ensino para relatar o caso e, em seguida, registrou um boletim de ocorrência na 58ª DP (Posse). No entanto, o caso foi encaminhado para a 52ª DP (Nova Iguaçu), a fim de dar prosseguimento à investigação. Ainda de acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer os fatos e o professor e pais das alunas devem comparecer na distrital para depor.

Procurada, a direção do Colégio Novo Horizonte, que atende alunos do ensino médico e fundamental, ressaltou os valores tradicionais da unidade e informou que está dando suporte aos alunos e responsáveis. "Assim que tomamos conhecimento do fato, através da família, iniciamos com os trâmites legais para o desligamento do professor, por justa causa, pois não compactuamos com qualquer tipo de procedimento desta natureza ou semelhante a esta, visto que somos uma escola que primamos por valores familiares e tradicionais. Ressaltamos também, que estamos dando todo o suporte necessário, através da equipe técnica e pedagógica, aos alunos e seus responsáveis, inclusive os envolvidos no fato."

O Colégio Novo Horizonte é considerado uma unidade de tradição no município, com mais de 60 anos de existência. Nas redes sociais, pais de alunos que estudam lá se mostraram estarrecidos com a denúncia. "Fico triste pelo Sr. Hélio e D. Luciana, donos do colégio, que comandam essa instituição com dignidade e zelo, minha filha estudou lá, mas infelizmente o ser humano é isso que estamos vendo em todas as partes do mundo. Nesse momento temos que dar apoio a essas pessoas, com palavras de carinho, esse canalha de professor acaba de sujar uma trajetória linda deste colégio", escreveu uma mãe.