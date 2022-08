Operação tapa-buraco será realizada em quase toda a extensão da Linha Amarela - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Operação tapa-buraco será realizada em quase toda a extensão da Linha AmarelaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 09/08/2022 14:09

Rio - A Linha Amarela irá receber, ao longo dessa semana, mais uma operação tapa-buraco. O serviço, que vai recuperar o asfalto da via, irá acontecer até domingo, (14), sem interdição ao trânsito. Além disso, a Lamsa também fará uma limpeza no Rio Banca Velha e em cinco pontos do sistema de drenagem.

As intervenções para a recuperação do asfalto serão realizadas do km 6 (Cidade de Deus) ao km 23 (Viaduto Oswaldo Cruz), na pista sentido Fundão e na pista sentido Barra. O serviço vai acontecer à noite, das 21h às 5h, sem impactos ao trânsito. Os trechos estarão devidamente sinalizados pela concessionária.



À noite, será feita também a limpeza em cinco pontos do sistema de drenagem para o melhor escoamento das águas em dias de chuva. Não haverá interdições ao tráfego para a realização desse serviço.

Confira os trechos:

– Entorno do prédio administrativo, entre o Túnel da Covanca e Água Santa, na pista sentido Barra;

– Viaduto sobre a Estrada do Pau Ferro, no Pechincha, na pista sentido Barra;

– Túnel da Covanca, na pista sentido Barra;

– Túnel da Covanca (calha central), na pista sentido Barra;

– Viaduto sobre a Estrada do Pau Ferro, no Pechincha, na pista sentido Fundão.



As atividades de manutenção da semana incluem ainda a limpeza no Rio Banca da Velha, no trecho localizado entre a Cidade de Deus e a Freguesia, na pista sentido Fundão e na pista sentido Barra. Nesse caso, o serviço acontece durante o dia, das 9h às 16h, sem bloqueios ao tráfego.