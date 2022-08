Luciana Duarte, irmã e sócia de Thiago Duarte, ao lado da mãe, Maria Luiza Duarte, no velório do empresário no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste - Vanessa Ataliba / Agência O DIA

Publicado 09/08/2022



Rio - "Eu os perdoo do fundo da minha alma e rezo para que Ele (Deus) tenha misericórdia da alma dos que tiraram a vida do meu filho." Assim a mãe do empresário Thiago Soares Duarte, Maria Luiza Duarte, desabafou ao chegar para velório do filho, que ocorreu na manhã desta terça-feira (9), no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio. Thiago, 34 anos, foi baleado após suposta tentativa de assalto na Penha, na Zona Norte, bairro onde possuía um comércio . A Polícia civil investiga o paradeiro dos criminosos.

Maria Luiza afirmou que tem se pegado muito na religiosidade para suportar a tristeza de perder o filho dessa forma. Ela contou que confia em Deus e em Nossa Senhora de Aparecida para que seja feita justiça, ainda que divina. "Eu digo para qualquer um: se eles queiram roubar, que roubem tudo, mas deixem a vida do ser humano. O Thiago era uma pessoa querida, a Penha inteira o conhecia. Ele gostava de ajudar o próximo, ele ia na comunidade, ele queria ajudar todo mundo. O coração dele era imenso. É muito difícil. Eu entreguei na mão de Deus. Tenho certeza que a justiça divina tarda, mas não falha", disse.

Ao lado da mãe, a irmã e sócia no negócio da família, Luciana de Fátima Santos Duarte, contou a respeito da dor que toda a família está sentindo, mas que está encontrando forças nos amigos que demonstraram amor por Thiago lotando o velório. "Eu e minha mãe estamos aqui, mas só nós sabemos o quanto está doendo essa situação. Não só para a gente, como para a esposa dele e os filhos que serão privados da companhia do pai. Mas conforta a quantidade de pessoas aqui demonstrando o quanto Thiago era querido, era uma pessoa boa, do bem", conta.

No Instagram, amigos usaram os comentários das postagens para homenagear o empresário diante da tristeza pela perda de forma tão violenta. O perfil do comércio de Thiago repostou nos stories um gesto carinhoso de alguém que deixou, na porta do estabelecimento, um girassol.

Perfil da Real Pizzaria, de Thiago Duarte, repostou uma homenagem feita ao empresário Reprodução

Thiago iria levar um amigo e o pai do colega ao Aeroporto do Galeão, na Ilha. Ao sair de casa, por volta das 5h, seu carro foi atingido com três tiros na Rua Conde de Agrolongo. Ele foi levado ao Hospital Getúlio Vargas, também na Penha, onde chegou a ser operado, mas não resistiu e morreu. Thiago era casado e deixou dois filhos: a bebê Maya, de 19 dias, e Mateo, de 4 anos.

Na manhã desta terça-feira (9), policiais militares do 16º BPM (Olaria) fizeram operação na Comunidade da Kelson's , na Penha, Zona Norte da cidade. A ação objetiva desarticular ações criminosas relacionadas ao roubo de veículos e cargas. Agentes localizaram o carro usado pelos bandidos que mataram Thiago. O veículo passará por perícia.

O caso foi registrado inicialmente na 22ª DP (Penha) e depois transferido para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que assumiu a ocorrência do caso. Agentes da especializada buscam câmeras de segurança e informações que possam identificar a autoria do crime.