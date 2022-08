Com os suspeitos foram apreendidos um fuzil, uma carabina e uma pistola - Divulgação/PMERJ

Com os suspeitos foram apreendidos um fuzil, uma carabina e uma pistolaDivulgação/PMERJ

Publicado 09/08/2022 15:29 | Atualizado 09/08/2022 15:39

Rio- Quatro suspeitos foram mortos após confronto com policiais militares do 24º BPM (Queimados) no Centro de Japeri, na Baixada, no início da tarde desta terça-feira (9). De acordo com a PM, os agentes realizavam patrulhamento na região e após ordem de parada a um veículo que trafegava de forma suspeita foram atacados a tiros.

Segundo informações preliminares da corporação, após um breve confronto os quatro suspeitos foram encontrados feridos e já mortos. Com eles foram apreendidos um fuzil calibre 5.56, uma carabina calibre .40 e uma pistola.



Um dos criminosos é conhecido como Russão, apontado como chefe do tráfico no Guandu, em Japeri. A perícia foi acionada. A ocorrência está em andamento.