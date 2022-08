Brasil registra mais de 7 mil casos de covid-19 em 24 horas - Foto:Divulgação

Brasil registra mais de 7 mil casos de covid-19 em 24 horasFoto:Divulgação

Publicado 08/08/2022 18:36

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nesta segunda-feira (8), 2.753 novos casos da covid-19 e 68 mortes pela doença nas últimas 24 horas. No total, desde o início da pandemia, em março de 2020, foram contabilizados 2.460.396 casos e 75.013 óbitos. A taxa de ocupação nas enfermarias está em 26%. Já a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 43%.

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 3,06%. O registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido no mesmo período.

Vacinação de pólio começa nesta segunda-feira e espera alcançar 95% dos carioquinhas

Começou em todo país, nesta segunda-feira (8), a Campanha Nacional de Vacinação contra a paralisia infantil (Poliomielite) . No estado do Rio, a expectativa da Secretaria Estadual de Saúde (SES) é alcançar 95% de cobertura vacinal para pólio em crianças de 1 mês a menores de 5 anos, e reduzir o número de crianças e adolescentes até 14 anos não vacinados contra outras doenças, que também terão imunizante disponível na campanha de multivacinação. Para isso, mais de 1.500 salas de vacinação estão com estoques reforçados.

A SES já distribuiu aos 92 municípios do estado volumes de todas as vacinas que serão disponibilizadas durante a campanha. E possui estoque estratégico, que ficará à disposição das Secretarias Municipais de Saúde na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA). A Secretaria reforçou aos municípios a importância das coordenações de imunizações realizarem busca ativa e outras estratégias, como agendamento e vacinações extra muros, para aumentar a cobertura vacinal do estado.