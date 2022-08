Último Panorama Covid (17) mostra a solicitação de leitos com tendência de aumento - user2415731 - Freepik - Creative Commons

Publicado 09/08/2022 18:01 | Atualizado 09/08/2022 18:02

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nesta terça-feira (9), 2.365 novos casos da covid-19 e 76 mortes pela doença nas últimas 24 horas. No total, desde o início da pandemia, em março de 2020, foram contabilizados 2.462.761 casos e 75.089. A taxa de ocupação nas enfermarias está em 26%. Já a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 38%.

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 3,06%. O registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido no mesmo período.

Vacinação contra covid-19 para crianças de 3 e 4 anos é paralisada no Rio

vacinação contra a covid-19 para crianças de 3 e 4 anos será paralisada nesta terça-feira na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o Ministério da Saúde não enviou a remessa de CoronaVac. Com isso, não há vacinas para a aplicação de primeira dose dessa faixa etária.

A CoronaVac é a única vacina autorizada pela Anvisa para o uso neste público. Logo, a pasta informou que a vacinação volta ao normal assim que o município receber a nova remessa. As crianças que já tomaram a primeira dose estão com a segunda dose garantida e a data de retorno está marcada no comprovante.