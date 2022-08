SuperVia suspende circulação em ramal após tiroteio em Manguinhos - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia/ Arquivo

SuperVia suspende circulação em ramal após tiroteio em ManguinhosReginaldo Pimenta / Agência O Dia/ Arquivo

Publicado 09/08/2022 17:16 | Atualizado 09/08/2022 18:07

Rio - Por conta de um intenso tiroteio nas proximidades da Estação de trem de Manguinhos, na Zona Norte, a SuperVia informou, na tarde desta terça-feira (9), que a circulação do ramal Saracuruna estava sendo realizada somente no trecho entre Bonsucesso e Gramacho. Por quase três horas, as partidas da Central para Gramacho ficaram suspensas. Às 17h42, a empresa atualizou o funcionamento do serviço. A circulação no ramal foi normalizada e o ramal Saracuruna opera com intervalos médios de 20 minutos no trecho entre Central do Brasil e Gramacho.



Passageiros que tentam retornar para casa enfrentam transtornos em algumas estações da SuperVia.

Segundo registrado pela plataforma Fogo Cruzado, tiros foram ouvidos na Rua Leopoldo Bulhões, em Manguinhos, às 14h35. Procurada, a Polícia Militar informou que neste momento não há ocorrência a cargo da corporação em andamento na região.

Na manhã desta terça-feira, a policiais da UPP Arará realizaram uma operação nas comunidades do Arará e do Mandela, localizadas no Complexo de Manguinhos. A ação foi encerrada às 15h36 com dois suspeitos presos. Também foram apreendidos: carregadores de fuzil e de pistolas, drogas a serem contabilizadas e

um carro recuperado.