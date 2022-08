Bruno Krupp, de 25 anos, está internado na UPA da Seap, no Complexo de Gericinó - Divulgação

Publicado 09/08/2022 16:05 | Atualizado 09/08/2022 16:07

Bruno Krupp, de 25 anos, Rio - A família de, de 25 anos, responsável pela morte do adolescente João Gabriel Cardim de 16 anos, no último dia 30 de julho , trocou os advogados que vão representar o modelo no processo que ele responde por homicídio doloso. Inicialmente, o atropelador estava sendo representado pelo advogado William Pena, com o apoio de Alex Martins, advogado da família de Bruno. Agora, a defesa do modelo é composta por três advogados: Ary Bergher, Marcello Ramalho e Daniela Senna.

Antes de deixar o caso, o advogado da família Krupp disse ao DIA que esteve na segunda-feira (8) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), localizada dentro do Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, para saber sobre o estado de saúde dele. Alex informou que Bruno relatou estar sentindo muita dor no corpo e que os machucados estariam inflamados. Procurada, a Seap ainda não informou o estado de saúde do preso.

Disse ainda que a família e Bruno pediram para que seja dado todo o suporte para a família de João Gabriel. A mãe da vítima, por sua vez, disse não guardar rancor, mas que deseja que o modelo responda judicialmente pelos atos

De acordo com a Polícia Civil, o atropelamento foi registrado inicialmente como lesão corporal na direção de veículo automotor, mas com a morte da vítima, seria investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Entretanto, a juíza estabeleceu que Bruno deve responder pelo crime de homicídio doloso eventual no trânsito, quando assume o risco de matar. Na decisão, a magistrada explica que há indícios suficientes para o submeter ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesta terça-feira, o médico Bruno Nogueira Teixeira presta depoimento na 16ª DP (Barra da Tijuca). Ele é investigado por uma possível fraude processual, já que não permitiu que o modelo fosse levado ao sistema prisional, alegando um suposto problema nos rins e necessidade de ser submetido a uma hemodiálise, além de exames.