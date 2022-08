Momento da prisão de Felipe Santana da Cruz, de 23 anos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Reprodução

Publicado 09/08/2022 15:46 | Atualizado 09/08/2022 16:07

Rio - Felipe Santana da Cruz, de 23 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (9), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, por agentes 18ª DP (Praça da Bandeira), por estupro de vulnerável e produção e armazenamento de material de pornografia infanto-juvenil. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito confessou, já na delegacia, ter abusado de três adolescentes, além de armazenar conteúdo pornográfico das ações em seu celular.

Felipe foi capturado em cumprimento de um mandado de busca e apreensão e prisão temporária, expedido pela 1ª Vara Criminal de Nova Iguaçu, após investigação conjunta com o Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal (PF).

Na manhã desta terça, outros dois homens foram presos no interior do Rio durante a operação do projeto Dark Place no interior do estado. Um dos alvos, um homem de 43 anos, foi preso em flagrante, em posse de conteúdo pornográfico infantil. A prisão ocorreu durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do mesmo, no bairro São Marcos, em Macaé. Já no bairro bairro Baía Formosa, em Búzios, um outro homem, de 35 anos, também foi preso em flagrante em posse de conteúdo do tipo.