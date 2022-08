Cerimônia reuniu, aproximadamente, 200 pessoas, entre familiares e amigos próximos do policial - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 09/08/2022 17:23 | Atualizado 09/08/2022 17:38

Rio - O corpo do policial militar, Fabio de Negreiros Sayão Lobato, de 41 anos, foi sepultado, nesta terça-feira (9), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio. A cerimônia reuniu, aproximadamente, 200 pessoas, entre familiares e amigos próximos do policial. Fábio foi baleado e morto por criminosos, na tarde desta segunda-feira, enquanto realizava policiamento de rotina na Comunidade Santa Maria, na Taquara, na Zona Oeste.

Fabio e sua equipe, do 18º BPM (Jacarepaguá), foram recebidos a tiros por criminosos no alto da mata da comunidade. O policial foi atingido no ombro esquerdo. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra, mas não resistiu aos ferimentos.

Nesta terça-feira, de acordo com a polícia militar, diversas equipes estão realizando uma varredura na região em busca dos envolvidos no ataque . Lotado no 18º BPM (Jacarepaguá), o sargento estava na corporação desde outubro de 2006. Ele deixa esposa e dois filhos.

Portal dos Procurados divulgou um cartaz que pede informações para ajudar o Núcleo de Investigações de Morte de Agentes de Segurança da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) a identificar e prender os envolvidos. Com ele, sobe para 35 o número de agentes de segurança mortos em ações violentas em 2022.