Delegado e perito criminal participam da coletiva da Operação Sol PoenteVanessa Ataliba / Agência O DIA

Publicado 10/08/2022 14:22 | Atualizado 10/08/2022 15:10

Rio - A idosa de 82 anos que sofreu um golpe, com prejuízo de centenas de milhões de reais em joias e obras de arte, disse à polícia que foi ameaçada pela própria filha com uma faca, em seu pescoço, e que chegou a deixá-la sem comida. As informações foram repassadas pelo delegado Gilberto Ribeiro, titular da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti), em coletiva realizada na tarde desta quarta-feira (10), na Cidade da Polícia, Zona Norte do Rio. A filha e mais três pessoas foram presas em Ipanema, Zona Sul, na manhã desta quarta.Em depoimento, a idosa informou que seu prejuízo foi exatamente de R$ 724.668.965,85. Deste total, a Polícia Civil afirmou já ter recuperado R$ 303 milhões. A parte mais valiosa do roubo — obras de arte de Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti — foram quase todas recuperadas.