Visores de composição da SuperVia são danificados por torcedores do jogo Flamengo x Corinthias - Reprodução

Visores de composição da SuperVia são danificados por torcedores do jogo Flamengo x CorinthiasReprodução

Publicado 10/08/2022 14:54 | Atualizado 10/08/2022 15:57

Rio – Dois composições da SuperVia sofreram estragos, na noite desta terça-feira (9), por torcedores que foram ao jogo Flamengo x Corinthians, no Maracanã, pela Copa Libertadores da América. Uma teve que ser substituída.



Segundo a concessionária, o estrago foi grande: em apenas um deles foram arrancados 23 visores de porta. Na manhã desta quarta-feira (10), uma das composições avariadas foi encaminhada para reparos e substituída para não prejudicar a operação normal dos ramais.

A SuperVia disponibilizou composições extras após o jogo para os ramais Santa Cruz, Japeri e Saracuruna.

Operações especiais envolvendo o Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (Gepe) e o efetivo de segurança da SuperVia são realizadas em dias de jogos nos estádios Maracanã e Nilton Santos, que ficam próximos à ferrovia. A concessionária esclarece, porém, que os seus agentes de controle não têm poder de polícia, sendo orientados a acionar os órgãos policiais do Estado quando necessário.

Confusão no entorno antes de jogo

De acordo com a PM, um grupo grande de rubro-negros sem ingresso tentou forçar a entrada pelo acesso D, próximo a estátua do Bellini. Os detidos foram conduzidos ao juizado do torcedor por tentativa de invasão.