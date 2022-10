Bruno costumava ir encontrar a esposa para evitar que ela voltasse sozinha do trabalho - Reprodução do Facebook

Publicado 20/10/2022 14:23 | Atualizado 20/10/2022 15:25

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de um homem que reagiu a uma tentativa de assalto para proteger a própria mulher, no fim da noite desta quarta-feira (19), no bairro de Colégio, Zona Norte do Rio. De acordo com informações preliminares, ele foi morto com um tiro à queima-roupa ao tentar impedir o crime.



Bruno Gomes Valentim da Costa, de 41 anos, chegava do trabalho para encontrar a esposa, que o aguardava de carro na porta da estação de metrô, no Campinho, quando tudo ocorreu. O bandido abordou o carro e começou a pedir os pertences dela. Nesse momento, Bruno percebeu a movimentação e tentou proteger sua esposa.

Segundo a mulher, o marido jogou a mochila no criminoso, que teria acabado de abaixar para pegar os pertences caídos dela e da cunhada. As duas já haviam entregado tudo ao criminoso, mas Bruno chegou nesse momento. Os dois teriam entrado em luta corporal e Bruno foi baleado à queima-roupa.

Na fuga, o criminoso levou o carro do casal. A mulher da vítima tinha o costume de buscar o marido na estação justamente para evitar que ele fosse vítima de assalto no caminho para casa.



Em entrevista ao RJTV1, da TV Globo, a esposa de Bruno, identificada como Amanda Costa, conta que os criminosos agiram de forma covarde. "O meu marido tentou me defender com a mochila do trabalho. Eu falei ‘vem Bruno, corre, corre’ e saí correndo. Depois eu só ouvi o tiro e vi ele no chão", contou a esposa.

A Polícia Militar chegou a ser acionada para o caso. Uma equipe do 9º BPM (Rocha Miranda) foi ao local onde haveria uma ocorrência de disparos, mas não encontrou a vítima. Bruno já havia sido socorrido e levado ao hospital por pessoas que passavam pela região.

Ele deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rocha Miranda, mas não resistiu. A mulher da vítima não teve ferimentos.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e realizou perícia no local. Os agentes da especializada buscam testemunhos e imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar o responsável pelo disparo.