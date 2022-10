Caso foi registrado pela câmera de segurança do prédio - Reprodução

Caso foi registrado pela câmera de segurança do prédioReprodução

Publicado 20/10/2022 22:14

Rio – Agentes da Guarda Municipal prenderam um homem de 28 anos, suspeito de invadir e tentar aplicar um golpe em uma moradora, se passando por um agente da Receita Federal Copacabana, na Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira (20). De acordo com o RJTV, da TV Globo, ele quase escapou após ser descoberto, mas foi impedido de fugir pela própria vítima e pelo porteiro.

O caso foi registrado pela câmera de segurança do prédio, que mostram o momento em que o bandido empurra a moradora para tentar escapar. Após a tentativa de fuga, a mulher o segura pela camisa até o momento em que o porteiro a ajuda para segurá-lo.

"Ele disse que não tinha nada. Só falava: ‘eu não tenho nada, me larga, me larga’. Eu falei: ‘Não, você vai ter que prestar depoimento. Vai ter que esclarecer o que você estava fazendo aqui’. Eu segurei de verdade, segurei com força", relatou o porteiro Francisco Carneiro, para o RJTV.

Após a chegada do porteiro, ela corre para varanda e grita por ajuda, o que chamou a atenção de outros moradores e da Guarda Municipal, que estava uma base que fica na praça em frente ao prédio, em Copacabana.

De acordo com a síndica do prédio, Isaura Queiroz, que também aparece nas imagens, ela teria corrido quando ouviu o pedido de socorro. Isaura relata que o golpista se passou por funcionário da Receita Federal para entrar no prédio, mas a moradora logo percebeu a farsa, quando ele perguntou a moradora se ela trabalhava com PIX e se ela tinha dinheiro dentro de casa.

"Na realidade ele disse que tocou o interfone e disse trabalhar na Receita Federal e que precisava conferir alguns dados com ela porque ela não tinha pago o último imposto de renda dela", relatou.

O criminoso foi preso em flagrante por estelionato e por lesão corporal, por agredir a moradora quando ela gritou por socorro. A ocorrência foi encaminhada para a 12ªDP (Copacabana), que investiga se o criminoso agiu sozinho e se houve outras vítimas no bairro.