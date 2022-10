Hospital prestou solidariedade à família do empresário e informou que não possui autorização para divulgar as causas da morte - Reprodução

Publicado 20/10/2022 21:36

Rio - O empresário Olavo Monteiro de Carvalho, morreu, nesta quinta-feira (20), aos 80 anos. Olavo estava internado no Hospital CopaStar, na Zona Sul do Rio de Janeiro, devido um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Em nota, o hospital prestou solidariedade à família do empresário e informou que não possui autorização para divulgar as causas da morte.

Olavo foi um empresário de sucesso, que por quase vinte anos, entre 1978 e 1996, presidiu o grupo Monteiro Aranha. Olavo estudou no Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, e se formou em engenharia mecânica pela Technische Hochschule, em Munique, na Alemanha.

Entre os principais ativos do grupo Monteiro Atenha, tem fatias em empresas como a Klabin, companhia de celulose que ajudou a fundar, e o Grupo Ultra, de distribuição de combustíveis e gás. Ele deixou a presidência do grupo Monteiro Aranha em 1996, tornando-se presidente de seu Conselho de Administração. O empresário era membro também dos conselhos de administração da Klabin e do Grupo Ultra.

Nota do hospital

"O Hospital CopaStar lamenta a morte do paciente Olavo Monteiro de Cavalho nesta quinta-feira e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes"