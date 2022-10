De acordo com a Polícia Militar, policiais realizavam patrulhamento de rotina na região quando observaram um veículo suspeito no bairro Nossa Senhora das Graças - Divulgação

Rio - Agentes do 40º BPM (Campo Grande) recuperaram, nesta quinta-feira (20), um veículo roubado em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, policiais realizavam patrulhamento de rotina na região quando observaram um veículo suspeito no bairro Nossa Senhora das Graças.

Durante a checagem no veículo, agentes encontraram, em seu interior, diversos materiais de uso militar, ferramentas, um simulacro de pistola, um carregador de fuzil municiado e um bloqueador de sinal.

Segundo a corporação, o automóvel constava como roubado. A ocorrência foi registrada na 35ª DP (Campo Grande).

