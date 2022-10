Professor do Colégio Estadual Prefeito Mendes de Morais, na Ilha do Governador, é investigado sobre assédio contra aluno - Divulgação

Professor do Colégio Estadual Prefeito Mendes de Morais, na Ilha do Governador, é investigado sobre assédio contra alunoDivulgação

Publicado 20/10/2022 19:53

Rio - A Polícia Civil investiga uma denúncia contra um professor do Colégio Estadual Prefeito Mendes de Morais, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, que teria forçado um aluno do 3º ano do ensino médio a beijá-lo na sala de aula, na manhã desta quinta-feira (20). A Secretaria Estadual de Educação (Seeduc) suspendeu preventivamente o homem, que não teve o nome divulgado, e instaurou uma sindicância. O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador).



Policiais do 17° BPM (Ilha do Governador) foram acionados na escola, no bairro da Freguesia, e foram informados pela diretora da unidade que um aluno teria sido assediado por um professor. Os envolvidos e testemunhas foram conduzidos à distrital para prestarem esclarecimentos sobre o ocorrido.

Uma amiga do menino assediado, que estuda na mesma sala que ele, negou que o mesmo tenha beijado e tido relações com o professor para benefícios próprios. "Estou extremamente chateada com o tipo de comentário. Ele não fez para conseguir pontos e nem nada do que estão dizendo, mas foi forçado e abusado pelo professor. Vamos ter empatia", escreveu a jovem em um grupo de alunos.

A Seeduc informou também que a secretaria prestou toda assistência ao aluno e familiares. Procurada, a 37ª DP (Ilha do Governador) não informou se o homem ficou preso ou foi liberado. As investigações seguem sob sigilo.