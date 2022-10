Caminhão com carga de alimentos é recuperado por policiais militares na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio - Reprodução

Caminhão com carga de alimentos é recuperado por policiais militares na Vila Kennedy, Zona Oeste do RioReprodução

Publicado 20/10/2022 17:56 | Atualizado 20/10/2022 17:59

Rio - Policiais do 14° BPM (Bangu) recuperaram, na manhã desta quinta-feira (20), parte de uma carga de alimentos roubada no interior da comunidade Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. De acordo com o comando da unidade, no local os militares encontraram um caminhão adesivado com a marca da empresa Aurora. Segundo a ocorrência, o veículo possuía as mesmas características de um veículo roubado por criminosos momentos antes.



O caminhão estava sendo saqueado por um grupo de populares e, somente após a chegada dos agentes, foi possível recuperar o caminhão com parte da mercadoria.

Nas redes sociais, moradores também relataram terem ouvido tiros por conta da ocorrência. Em nota, a Polícia Militar não citou nenhum confronto dentro da comunidade.

O caso foi encaminhado para a 34ª DP (Bangu) onde a ocorrência foi registrada.

A empresa Aurora foi contactada para se manifestar sobre o caso, mas até o momento não houve retorno.