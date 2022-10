Cães poderão entrar, circular e permanecer nos parques municipais do Rio, a partir desta quinta-feira (20) - Divulgação

Cães poderão entrar, circular e permanecer nos parques municipais do Rio, a partir desta quinta-feira (20)Divulgação

Publicado 20/10/2022 17:38 | Atualizado 20/10/2022 17:57

Rio - Cães poderão entrar, circular e permanecer nos parques municipais do Rio, a partir desta quinta-feira (20), graças à Lei nº 7609, sancionada pelo prefeito Eduardo Paes (PSD). Os cães, porém, devem estar com coleira, vacinados e não portadores de zoonoses, que são infecções ou doenças infecciosas transmissíveis.



O texto, de autoria dos vereadores Vera Lins (PP), Cesar Maia (PSDB) e Dr. Marcos Paulo (PSOL), determina ainda a obrigatoriedade do uso de focinheira no caso de animais não sociáveis ou que pertençam a raças nas quais o uso do instrumento seja norma.

De acordo com a lei, o tutor deverá portar certificado de vacinação, em cópia física ou digital, para apresentação sempre que necessário e deverá também recolher os dejetos do seu animal.

A vereadora Vera Lins lembra que, durante o isolamento social, houve um aumento de 30% no número de pets nos lares brasileiros e frequentar estes espaços públicos é um desejo dos responsáveis pelos cães.

"Esta é uma reivindicação dos cariocas que pretendem frequentar estes espaços com seus animais de estimação. A integração dos bichos em outros espaços gera sociabilidade e interação social, sendo benéfico aos cães e à sociedade", disse.