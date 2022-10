Seap e Detran realizaram ação em homenagem ao Dia do Policial Penal - Divulgação

Seap e Detran realizaram ação em homenagem ao Dia do Policial Penal Divulgação

Publicado 20/10/2022 18:16 | Atualizado 20/10/2022 20:48

Rio - A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e o Departamento de Trânsito (Detran) realizaram, nesta quinta-feira (20), ação em comemoração ao Dia Estadual do Policial Penal.



Equipes da Diretoria de Habilitação e de Identificação Civil do Detran ofereceram aos policiais penais os serviços de emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 2ª via de Carteira de Identidade e registro e licenciamento de veículos. A atividade aconteceu na Coordenação de Instrução Especializada (Ciesp), no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste.

Para o assessor da presidência do Detran, Sérgio Raimol, a ação é importante porque promove a integração entre as instituições.

"A parceria traz a transversalidade do serviço público e esta ação possui o objetivo de dar celeridade aos trâmites das documentações, além de possibilitar um atendimento mais humano aos policiais penais", afirmou.