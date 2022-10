Homem foi localizado e preso no bairro Floresta, após informações coletadas pelo setor de inteligência - Divulgação

Publicado 20/10/2022 20:53

Rio – Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) prenderam, nesta quinta-feira (20), um homem acusado de descumprir duas vezes as medidas protetivas de urgência, com base na Lei Maria da Penha, em Nova Friburgo. De acordo com a Polícia Civil, o autor é proibido de fazer contato por qualquer meio e de se aproximar de sua ex-companheira.

Contra o homem, que não teve sua identidade revelada, foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Nova Friburgo. Segundo a corporação, o homem foi localizado e preso no bairro Floresta, após informações coletadas pelo setor de inteligência.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional.