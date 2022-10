Caso de sequestro e homicídio estão em investigação na 147ª DP (São Francisco do Itabapoana) - Foto: Reprodução.

Rio – Um homem de 22 anos foi sequestrado e morto, nesta quinta-feira (20), em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense. Ele não teve a identificação divulgada.

Segundo informações da Polícia Civil, os pais da vítima registraram na 147ª DP (São Francisco de Itabapoana) que ele tinha sido sequestrado por quatro homens armados e encapuzados, nesta quarta-feira (19), quando estava no "Bar de Camarão", na Coreia, bairro do município. O homem foi levado para o interior de um veículo, que seguiu sentido à cidade.

Ainda de acordo com a polícia, ele possuía quatro anotações criminais por porte ilegal de arma de fogo, homicídio e posse e uso de drogas.

Nesta quinta-feira (20), policiais do 8º BPM (Campos dos Goytacazes) foram acionados para verificar um corpo na Avenida Atlântica, s/nº, na Praia de Tatagiba, no bairro Barra Seca. No local, confirmaram que o corpo era da vítima do sequestro do dia anterior. Ao seu lado foram encontradas 15 cápsulas de munição calibre 9 mm.

O caso foi registrado na 147ª DP (São Francisco de Itabapoana) e investigações estão em andamento para identificar a autoria do crime.