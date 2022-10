Cariocas curtem quinta-feira (20) quente e ensolarada na Praia de Icaraí, Niterói - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 20/10/2022 14:00 | Atualizado 20/10/2022 17:06

Rio – Quem vê o tempo aberto e o sol forte nesta quinta-feira (20) no Rio não imagina que a semana ainda prometesse chuva. Segundo o Sistema Alerta Rio, a sexta-feira (21) seguirá instável devido à aproximação de uma frente fria pelo oceano, em conjunto com o calor e a umidade. Há previsão de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde, inclusive acompanhadas de raios, com modelos numéricos apontando para uma estimativa média de 10 milímetros em toda a cidade.



A chuva, porém, não deixará o tempo da sexta-feira mais fresco. As temperaturas continuarão altas, com a máxima chegando a 33ºC e a mínima, 21ºC. O céu transitará entre nublado a parcialmente nublado, com o sol podendo aparecer entre nuvens.

No fim de semana, o tempo começa a mudar. A passagem de uma frente fria pelo oceano manterá a previsão de chuva também para o sábado (22). Essa chuva será de fraca a moderada e a qualquer momento, mas com forte tendência para a parte da tarde e noite. Pode chover até 15 milímetros.As temperaturas apresentarão queda. No sábado, a máxima não passará dos 28ºC e a mínima ficará em 17ºC. O céu seguirá entre nublado a encoberto.O tempo segue fresco e chuvoso no domingo (23) e na segunda-feira (24), por conta da atuação de ventos úmidos no oceano, com expectativa de chuva fraca isolada a qualquer hora do dia. A estimativa média é de 5 milímetros.No domingo, as temperaturas permanecem amenas, com a máxima ficando na casa dos 25ºC e a mínima marcando 16ºC. O mesmo vale para a segunda-feira, em que a máxima pode marcar somente 24ºC.A instabilidade da primavera, que transita entre dias de "verão" e de "inverno", dessa vez pendeu para a estação mais quente do ano. O sol forte animou os cariocas, em um céu que variou entre nublado a claro. As temperaturas foram altas, com a máxima chegando a 34ºC em alguns pontos da cidade. A mínima foi de 18ºC.Como no verão, segundo o Alerta Rio, a quinta-feira teve previsão de chuvisco ou chuva fraca isolada no período da noite, devido ao aumento de umidade na atmosfera.