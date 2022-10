Motorista é agredido com socos após reagir a assalto na Zona Oeste do Rio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 21/10/2022 18:15 | Atualizado 21/10/2022 19:10

Rio - Imagens impressionantes retratam a violência que motoristas enfrentam diariamente nas ruas do Rio de Janeiro. Um vídeo, divulgado nas redes sociais nesta sexta-feira (21), mostra o momento em que um criminoso aborda um motorista que estava parado no sinal de trânsito. Ao reagir ao assalto, a vítima é agredida com vários socos e puxões dentro do próprio veículo.



Um motorista, que presenciou e registrou a cena, disse que o caso aconteceu na Avenida Santa Cruz, próximo à Escola Técnica do Rio de Janeiro (Eterj), em Santíssimo, Zona Oeste, nesta sexta-feira (21). Ao fim das agressões, o bandido sobe numa moto, junto de um comparsa, e foge.

Veja o vídeo:

SANTÍSSIMO | Assalto no sinal da ETERJ. pic.twitter.com/ztBlEhgm7E — Informações RJ (@Informacoes_RJ) October 21, 2022

Nas redes sociais, algumas pessoas disseram que o caso aconteceu bem próximo onde costuma ficar uma viatura da Polícia Militar parada. "Ali pertinho fica uma viatura, abrigando dois funcionários da PM, que pra se protegerem de condições climáticas adversas, ficam com o ar condicionado da viatura ligado, brincando no celular. O máximo que fazem é fechar a metade da via com cones, causando congestionamento", denunciou um perfil criado com o objetivo de denunciar irregularidades na cidade do Rio.

Procurada, a Polícia Militar informou que o comando do 40° BPM (Campo Grande) não foi acionado para essa ocorrência.