Segundos a polícia, o homem foi localizado no estacionamento do shopping, com a ajuda da segurança do estabelecimento comercial - Divulgação

Publicado 21/10/2022 18:06 | Atualizado 21/10/2022 19:20

Rio – Agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) prenderam, na noite desta quinta-feira (20), um homem com produtos furtados de duas lojas em um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, o criminoso é chileno e foi localizado com a ajuda do Disque Denúncia.

Segundos a polícia, após a denúncia anônima, o homem foi localizado no estacionamento do shopping com a ajuda da segurança do estabelecimento comercial. Durante a ação, foram encontradas nove caixas de perfumes, uma bolsa, dois relógios digitais (smartwatch) e R$ 300 em espécie.

O criminoso e todo material apreendido, foram levados para 16ª DP (Barra da Tijuca), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. De acordo com a Polícia Militar, o preso foi encaminhado a uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia recebe informações sobre roubos a estabelecimento comercial, nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Disque Denúncia: (21) 99973-1177

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"