Caso acabou sendo foi transferido e registrado na 76ª (Niterói) - Foto: Arquivo

Caso acabou sendo foi transferido e registrado na 76ª (Niterói)Foto: Arquivo

Publicado 21/10/2022 19:18 | Atualizado 21/10/2022 19:35

Rio - Três criminosos foram presos na manhã desta sexta-feira (21) após uma perseguição no bairro de Maria Paula, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Com o grupo foram apreendidas munições e um veículo, usado pelo grupo para cometer assaltos.

De acordo com a PM, policiais do BPRv foram informados de que dois homens em um carro, modelo Ford Fiesta preto, estavam cometendo assaltos na região. Ao localizar o veículo, os militares tentaram realizar a abordagem, mas os suspeitos não obedeceram à ordem de parada. Durante a perseguição, os criminosos acabaram batendo em um canteiro.

Um dos suspeitos permaneceu no veículo e foi capturado pelos agentes, já os outros dois conseguiram fugir da equipe. Na altura da Estrada da Fazendinha, a dupla acabou encontrando policiais do 12º BPM (Niterói)e então houve troca de tiros. Ao fim do confronto, os dois foram presos.

Inicialmente o caso foi encaminhado para a 78ª DP (Fonseca), mas acabou sendo foi transferido e registrado na 76ª (Niterói).