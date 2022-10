Ronaldo Pereira da Silva, o Alemão, foi encontrado em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio - Divulgação

Publicado 21/10/2022 19:12 | Atualizado 21/10/2022 19:25

Rio – Uma operação conjunta entre as polícias Civil do Rio de Janeiro e do Ceará prendeu um dos criminosos mais procurados do estado do Nordeste, nesta sexta-feira (21), em Cabo Frio, Região dos Lagos do Rio. De acordo com o Departamento de Inteligência Policial do Ceará, Ronaldo Pereira da Silva, de 31 anos, conhecido como "Alemão", era o último foragido da Operação Continuum, que desarticulou uma organização criminosa responsável por mandar drogas e armas ao Nordeste.

O criminoso foi localizado na cidade da Região dos Lagos após troca de informações entre os setores de inteligência das polícias do Rio de do Ceará. No momento da prisão, Ronaldo e sua esposa, Luana, apresentaram documentos falsos para tentar enganar os agentes da CORE (RJ) e do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) do Cariri.

Ronaldo é apontado como um dos líderes de uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro, apontado como um dos grandes distribuidores de drogas para na região do Cariri cearense.

Segundo a Polícia Civil, contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pelo colegiado da vara de delitos de organizações criminosas do Ceará. Ele também já respondeu por tráfico de drogas em São Paulo.



Carro de luxo

Durante as investigações da Operação Continuum, os agentes da Polícia Civil do Ceará teriam confirmado que Ronaldo estava foragido no Rio e que usava documentos falsos. A nova identidade servia para que Alemão seguisse praticando crime de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Na casa dele, um imóvel de luxo, os agentes encontraram um SUV Toyota SW4 que custa cerca de R$ 350 mil.

Segundo os investigadores, mesmo longe do Ceará, Ronaldo seguia mandando remessas de drogas para a região do Sul do Ceará. Até o momento, já foram apreendidas cerca de uma tonelada de material entorpecente na região. Além do carro de luxo, os agentes apreenderam na casa de Ronaldo, aparelhos celulares, documentos falsos e cadernos com anotações relacionadas ao tráfico de drogas.



Após o flagrante, Ronaldo e sua esposa foram conduzidos para a sede da Core, na Cidade da Polícia, onde foram autuados por associação para o tráfico de drogas, além de uso de documento falso e falsificação de documento público.