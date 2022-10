Roberta morava no Vidigal, próximo ao local do acidente - Rede Social

Roberta morava no Vidigal, próximo ao local do acidenteRede Social

Publicado 21/10/2022 19:24 | Atualizado 21/10/2022 20:46

Rio - Roberta Almeida Miranda, de 22 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (21) ao ser atropelada por uma Kombi, no Vidigal, Zona Sul do Rio. Uma outra vítima, de 18 anos, foi socorrida, levada para o hospital e está em estado grave.

De acordo com testemunhas, o veículo perdeu o freio e atingiu as jovens que estavam na calçada. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma das mulheres embaixo do carro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel da Gávea foi acionada por volta das 14h45 para a Avenida Presidente João Goulart, próximo a um bar da região, para atender vítimas de um atropelamento.

Ambas as mulheres foram encaminhadas para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, também na Zona Sul, em estado grave. A Secretaria Municipal de Saúde informou que Roberta chegou já sem vida na unidade.

Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Vidigal, que foram acionados no local para verificar o acidente, encaminharam o motorista do veículo para o Instituto Médico Legal (IML), a fim de realizar um exame de alcoolemia. O caso está sendo investigado pela 15ª DP (Gávea) e segue em andamento.