Gilson permanece preso no Presídio Tiago Teles, em São GonçaloReprodução

Publicado 21/10/2022 19:55



Rio - Depois de dois meses preso por um crime que não teria cometido, o entregador de bebidas Gilson Teixeira de Carvalho, de 35 anos , foi solto, nesta sexta-feira (21), por decisão da Justiça do Rio. Ele estava no presídio Tiago Teles, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, acusado de roubar um taxista em Deodoro, na Zona Oeste do Rio. Agora, Gilson vai ter de provar sua inocência em liberdade, já que a denúncia contra ele ainda segue em processo no Tribunal de Justiça do Rio.

Segundo a família do entregador, ele voltava de um pagode em Madureira quando foi preso pelos policiais. Inicialmente, os parentes acharam que Gilson estava desaparecido. No entanto, dois dias depois, a família soube que ele havia sido preso por roubo.

Segundo o boletim de ocorrência, feito no dia 20 de agosto, Gilson foi preso em flagrante após render um taxista, roubar R$ 88, destes, R$ 50 dados por ele mesmo, e por tentar levar o veículo. De acordo com os agentes que registraram a ocorrência, foram encontrados na mão de Gilson os supostos R$ 88 entregues pelo motorista e R$ 57 na carteira.



O motorista do táxi alega que Gilson teria saído da Estrada do Portela, em Madureira, e entregado R$ 50. Em seguida, informou que Gilson anunciou o assalto em Deodoro, mencionando estar armado. Após entregar os pertences, o motorista informou ter acionado policiais que passavam no local, se escondendo atrás do carro.



Ainda de acordo com o boletim, Gilson ficou calado na delegacia. No entanto, o acusado afirma que não o deixaram dar a sua versão dos fatos no dia da ocorrência.