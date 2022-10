Suspeito foi preso por agentes da 151ª DP (Nova Friburgo) - Divulgação

Publicado 21/10/2022 19:44 | Atualizado 21/10/2022 20:13

Rio - Policiais da 151ª DP (Nova Friburgo) prenderam, nesta quinta-feira (20), um homem suspeito de abusar sexualmente de um menino de 12 anos, em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. Romulo William da Silva Abreu foi denunciado pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) em junho e vai responder por estupro de vulnerável.

De acordo com a denúncia, Romulo e a vítima soltavam pipa em uma rua no bairro de São Geraldo. O denunciado, então, cortou a linha do menino e propôs que ele entrasse em seu carro para que os dois buscassem o objeto. O homem, porém, conduziu o carro até um matagal e cometeu o estupro.

Segundo o MPRJ, o suspeito ameaçou jogar o menino no meio do mato caso ele falasse sobre o crime com alguém. Um relatório da Casa da Criança e do Adolescente aponta que o abuso sexual produziu intenso sofrimento no adolescente. O Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Friburgo decretou a prisão preventiva do denunciado.