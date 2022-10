Luis Antônio Braga, o Zinho, é um dos chefes da milícia no Rio de Janeiro - Reprodução

Luis Antônio Braga, o Zinho, é um dos chefes da milícia no Rio de JaneiroReprodução

Publicado 21/10/2022 19:55 | Atualizado 21/10/2022 20:15

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) denunciou, nesta quinta-feira (20), 23 suspeitos de integrar a maior milícia do estado. A organização criminosa, conhecida como "Família Braga" ou "Bonde do Z", é chefiada pelo foragido Luís Antônio da Silva Braga, o "Zinho".

Outras lideranças também foram denunciadas. Dentre elas, Rodrigo dos Santos, o "Latrell", preso em março deste ano , e Geovane da Silva Mota, o "GG", detido na Operação Dinastia. Esta ação do MP e da Polícia Federal, realizada em agosto, prendeu oito integrantes da milícia de Zinho. De acordo com a Justiça do Rio, dez denunciados já foram presos.

Segundo informações do portal "G1", dois familiares de milicianos, incluindo a mãe de Latrell, foram denunciados por lavagem de dinheiro. Já os outros 21 integrantes são suspeitos de organização criminosa, clonagem de veículos, tráfico de armas, extorsão, roubo, receptação e corrupção ativa.

Denunciados pelo MPRJ

- Luís Antônio da Silva Braga, o "Zinho"

- Rodrigo dos Santos, o "Latrell"

- Geovane da Silva Mota, o "GG"

- Douglas de Medeiros Alves Rosa

- André Costa Bastos, o "Boto" ou "Red Bull"

- Alexandre Silva de Almeida, o "Solinha"

- Vanderlei Proença de Souza, o "Azeitona"

- Luís Fillipe dos Santos Maia, o "Padim"

- Vitor Eduardo Cordeiro Duarte, o "Pardal" ou "Tabinha"

- Jaaziel de Paula Ferreira, o "Papel" ou "Jeitoso"

- Lucas Gonçalves Claudino, o "LC"

- Domício Barbosa de Sousa, o "Dom"

- Paulo Maique da Silva Vitorio, o "Maike"

- Aguimar Barbosa Gomes, o "Sassá" ou "Gigante"

- Alan Ribeiro Soares, o "Malvadão" ou "Nanã"

- Jhony Alexandre de Souza Silva, o "John John"

- Raí de França Francisco, o "RA"

- Matheus da Silva Rezende, o "Teteus" ou "Faustão"

- Rui Paulo Gonçalves Estevão, o "Profeta" ou "Pipito"

- Vanderlei Proença de Souza, o "Azeitona" ou "Azeite"

- Allef Cardoso dos Santos, o "TZ" ou "Tizal"

- Josefa Lúcia dos Santos

- Sérgio Domício Barbosa de Sousa Filho