Corpo de PM morto durante ataque a tiros em Paraíba do Sul será sepultado nesta segunda

Enterro de George Rodrigo Mendes, de 44 anos, será no no Cemitério Municipal de Três Rios, no Interior Fluminense. Além do agente, Robert Luiz Diniz, de 34 anos, também morreu no local

