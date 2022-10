No sábado (22) um helicóptero do Corpo de Bombeiros auxiliou no resgate das vítimas - Rede Social

No sábado (22) um helicóptero do Corpo de Bombeiros auxiliou no resgate das vítimasRede Social

Publicado 24/10/2022 15:09 | Atualizado 24/10/2022 15:56

Rio - O helicóptero que caiu na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio, no último sábado (22) e deixou cinco feridos, começou a ser rebocado no início da tarde desta segunda-feira (24), por equipes da própria empresa responsável pela aeronave.

O acidente ocorreu na parte da tarde, quando segundo testemunhas muitos pássaros também sobrevoavam a região. Informações preliminares, apontam ainda que os animais podem ter colidido com o helicóptero. A causa do acidente, no entanto, ainda está sendo investigada. De acordo com pessoas que passavam pelo local, a aeronave fez movimentos de "parafuso" antes de cair na água.

A empresa responsável é a Ultra Pilots Táxi Aéreo e o helicóptero trata-se de um modelo Robinson para quatro passageiros, além do piloto, fabricado em 2020. A licença dele é válida até outubro de 2023 e está em situação regular, segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).



As vítimas, todas da mesma família, são da cidade de São Caetano do Sul, São Paulo, e pegaram o avião, em Jacarepaguá, Zona Oeste, para fazer o voo panorâmico em um dos pontos mais famosos do Rio. Eles foram identificados como Marcos Momesso, de 55 anos, Andréia Momesso, 53, Matheus Momesso, 22, e Mirella Pessolato, 32. Os quatro foram levados para o Hospital Miguel Couto e foram liberados no início da noite. O nome do piloto não foi divulgado.

A Polícia Civil informou que, de acordo com a 15ª DP (Gávea), investigações estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato. O piloto foi ouvido na delegacia, e as vítimas ainda vão prestar depoimento. O caso também será investigado pela Força Aérea Brasileira (FAB), que vai apurar as causas do acidente.