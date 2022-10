Entorpecentes foram apreendidos no bairro de Mutuapira, em São Gonçalo - Divulgação / PMERJ

Publicado 24/10/2022 19:04 | Atualizado 24/10/2022 19:05

Rio – Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam, na tarde desta segunda-feira (24), cinco homens por tráfico de drogas no bairro de Mutuapira, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a PM, equipes faziam o policiamento da área quando avistaram o grupo praticando o tráfico. Com ele, foram apreendidos dois rádios comunicadores e uma quantidade ainda não determinada de drogas. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).