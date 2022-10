De acordo com a corporação, ainda não foi divulgado o balanço das apreensões - Divulgação

De acordo com a corporação, ainda não foi divulgado o balanço das apreensões Divulgação

Publicado 24/10/2022 18:53

Rio - Agentes do 35º BPM (Itaboraí) e da Guarda Municipal de Itaboraí apreenderam, nesta segunda-feira (24) um caminhão com grande quantidade de drogas no bairro Vendas das Pedras, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.



De acordo com os agentes, os entorpecentes foram encontrados por policiais que realizavam uma rotina de monitoramento na região, após informações repassadas por guardas municipais. Ao avistar o veículo, policiais abordaram o caminhão.



Ainda não foi divulgado o balanço das drogas apreendidas. Ocorrência em andamento na 71ª DP (Itaboraí).