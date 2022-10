Bruno Krupp está preso por atropelar e matar o adolescente João Gabriel Cardin - Rede Social

Publicado 24/10/2022 18:36

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), por meio da 4ª Vara Criminal da Capital, remarcou para o dia 7 de novembro, às 14h, a primeira audiência que vai julgar o modelo Bruno Krupp. Inicialmente, a sessão estava marcada para acontecer no dia 4 de novembro , mas a pedido da defesa do preso, o juiz Gustavo Gomes Kalil adiou.

Krupp é réu no processo movido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por homicídio simples com dolo eventual - quando se assume o risco de matar - e dirigir veículo em via pública sem habilitação. O influenciador é acusado de atropelar e matar João Gabriel Cardim Guimarães , de 16 anos, no dia 30 de julho desse ano.