Estrutura serve como base para sinalização das ruasGoogle Street View

Publicado 24/10/2022 17:11 | Atualizado 24/10/2022 17:16

Rio - Uma idosa identificada como Maria Silva, de 90 anos, foi atingida pela queda de um poste que sustenta placas de sinalização, na manhã desta segunda-feira (24), na Rua Cardoso Junior, no bairro de Laranjeiras, Zona Sul do Rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel do Catete foi acionada por volta das 10h45 para o local. Os militares realizaram um primeiro atendimento à idosa e a encaminharam para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon.

Ainda de acordo com os Bombeiros, Maria sofreu ferimentos moderados. Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) não respondeu sobre o estado de saúde da vítima.

Em contato por telefone, comerciantes locais confirmaram o fato. Segundo uma das testemunhas, o poste, que segura as placas das ruas da Laranjeiras e Cardoso Júnior, estava torto. A idosa teria se apoiado na estrutura para subir na calçada. Uma testemunha relatou que o poste já foi retirado por uma equipe da prefeitura.

Questionada, a Secretaria Municipal de Fazenda informou que os postes com nomes dos logradouros são objetos de manutenção constante por parte da concessionária responsável, e inclusive, são feitas vistorias periódicas pela fiscalização de campo da Superintendência de Patrimônio Imobiliário, com o objetivo de verificar o estado de conservação.

"A Plamarc, empresa que possui a concessão dos postes, já está tomando as providências necessárias para a resolução do problema e se colocou à disposição da vítima, no que couber", disse o órgão em nota.