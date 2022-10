Corredor BRS Barão do Bom Retiro conecta o bairro de Vila Isabel ao Méier - Divulgação

Publicado 24/10/2022 16:16 | Atualizado 24/10/2022 16:16

Rio – A Prefeitura do Rio de Janeiro inaugurou, na manhã desta segunda-feira (24), um novo corredor de ônibus que atravessa a Rua Barão do Bom Retiro, no Engenho Novo, Zona Norte do Rio. Esta é a 24ª faixa exclusiva lançada pelo projeto, que conta com participação da Secretaria Municipal de Transportes, da CET-Rio e da Subprefeitura da Zona Norte.

O corredor BRS Barão do Bom Retiro conecta o bairro de Vila Isabel ao Méier, o que o torna de grande importância geográfica para a mobilidade urbana. Segundo a prefeitura, ele trará aumento na segurança e mobilidade dos pedestres, reduzirá o tempo de viagem dos ônibus e, ao ajudar na organização do tráfego, irá contribuir para a redução da emissão de gases poluentes.

"A implementação de mais esse BRS é mais um ganho para a população que passa a ter mais agilidade nos seus deslocamentos, além de representar para a cidade mais um passo na finalidade do plano diretor em investir em transportes de massa com preservação do meio ambiente", afirmou Diego Vaz, subprefeito da Zona Norte.

No primeiro dia de operação da nova faixa exclusiva, em um intervalo de três horas, foram detectadas sete passagens de automóveis pela pista. Caso seja verificado que os veículos não possuem permissão especial para uso dela, conforme previsto no Artigo 184 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), eles estarão passíveis de multa no valor de R$ 293,47.

A circulação no corredor BRS em dias úteis, das 6h às 21h, e nos sábados, das 6h às 14h, é restrita a ônibus e micro-ônibus de linhas regulamentadas de transporte público coletivo, táxis com passageiros e veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito, ambulâncias, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública.