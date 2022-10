Agentes da Seop realizaram uma operação de fiscalização em três ferros-velhos no Morro Azul - Divulgação / Seop

Agentes da Seop realizaram uma operação de fiscalização em três ferros-velhos no Morro AzulDivulgação / Seop

Publicado 24/10/2022 15:58 | Atualizado 24/10/2022 15:59

Rio - Agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) realizaram uma operação de fiscalização em três ferros-velhos clandestinos nesta segunda-feira (24) no Morro Azul, no bairro do Flamengo, Zona Sul do Rio. Todos estabelecimentos foram interditados por ausência de alvará de funcionamento. Além disso, um caminhão que funcionava como ferro-velho foi rebocado e a Comlurb recolheu mais de 2,5 toneladas de resíduos.

Durante a fiscalização, os agentes também encontraram 13 ligações clandestinas de energia e quatro de água. Foram apreendidos 150 metros de fios sem procedência.

fotogaleria

"Há algumas semanas começamos a receber denúncias da formação de uma área de consumo de crack na Rua Paulo VI, no Flamengo, e hoje realizamos uma operação, em conjunto com a Polícia Civil, para coibir a atuação de ferros-velhos clandestinos. Sabemos que eles servem muitas vezes de receptadores dos materiais furtados pelos usuários de drogas. Seguiremos atuando para retomar a ordem pública e asfixiar financeiramente o crime organizado. Não vamos tolerar áreas tomadas para práticas de crimes", disse o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



Também participaram da operação a Guarda Municipal, Comlurb, Light, Águas do Rio, Coordenadoria de Controle Urbano e Gerência de Fiscalização de Estacionamento e Reboque.