George era sargento e estava lotado no 38º BPM (Três Rios). Na corporação desde o ano de 2000, o agente deixa dois filhos. Na redes sociais, familiares e amigos lamentaram a partida precoce do PM.



"Eu sinceramente não sei o que escrever… que difícil tio … acordei hoje pela manhã com a notícia que você tinha partido e dessa forma tão cruel … logo você… é difícil pensar que não verei mais você, que você não vai mais brigar comigo na rua caso esbarrasse comigo, que não vai mais brincar comigo e que eu não vou ver mais você sorrindo e com o seu alto astral. Vai ser difícil acostumar a chegar em algum evento e não te procurar pra ganhar um abraço e um beijo na testa que você sempre me dava", desabafou uma familiar.



"Por que você se foi assim, desse jeito? Nos falamos cedo, tomamos uns chopps semana passada, será que você estava se despedindo e eu não sabia? São tantas perguntas no ar, está difícil acreditar que você partiu, está difícil aceitar sua partida desse modo, só peço que você encontre a luz e tenha o descanso merecido, você vai fazer muita falta aqui, nego", publicou um amigo.



"Irmão que a PMERJ me deu, e que irmão, quem não te conheceu na sua essência não sabe o que fala nem o que diz, a sua estrela brilhou aqui conosco e agora brilhará no céu", disse outro amigo.



Três homens e uma mulher foram socorridos para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios. Os outros três feridos, dois homens e uma mulher, foram levados para o Hospital Nossa Senhora da Piedade, em Paraíba do Sul. As unidades de saúde foram procuradas, mas alegaram que não estão autorizadas a divulgar o estado de saúde dos pacientes.



Segundo a delegada Cláudia Abbud, titular da 107ª DP (Paraíba do Sul), responsável pelas investigações, até o momento, sete testemunhas já foram ouvidas e as diligências estão em andamento. O caso segue sob sigilo. De acordo com a Polícia Civil, o autor dos disparos que mataram George Rodrigo e Robert Diniz foi identificado. Diligências estão em andamento para localizá-lo.



Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento da segunda vítima, Robert Diniz.



Em nota, a Selection Produções, produtora do evento, se manifestou sobre o caso.

"A Selection Produções de Eventos se solidariza com todas as vítimas, familiares, amigos e presentes no evento ‘Paraíba Sunset do samba ao funk’, e se coloca à disposição para ajudar no que for necessário e estiver ao nosso alcance. É triste demais e causa indignação ver a falta de imparcialidade de alguns e o tratamento desigual dentre as pessoas, beneficiando alguns e com outros cumprindo regras a fundo. Essas atitudes resultam em tragédias como a tal. Produzir eventos não é simplesmente local, bebida e atrações, estamos lidando com vidas, temos que zelar e prezar pelo bem de todos! Todas as medidas de segurança devem ser levadas a sério e cumpridas ao máximo! Que Deus conforte o coração de todos amigos e familiares das vítimas! E a todos os presentes, que Deus traga a calmaria no coração e na mente por vivenciarem um momento tão trágico no cenário do evento na nossa região!



Que a justiça seja feita!"